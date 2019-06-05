Танковый резерв Объединенных сил готов к действиям, – штаб ООС. Новости

Танковый резерв Объединенных сил готов к действиям в любых условиях. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

На полигонах в районе проведения операции Объединенных сил продолжаются тренировки танковых экипажей, находящихся в районах отвода. По распоряжению командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сырского, все практические мероприятия проводятся с учетом текущей обстановки и выводов из анализа относительно дальнейшего развития ситуации на Донбассе.

На этот раз для тактико-специальных учений с танковым подразделением был применен нестандартный подход, который заключался в том, что военные лишь в общих чертах знали, что их ожидает впереди. Командирам и экипажам пришлось постоянно вести разведку, с ходу принимать решения и реагировать на постоянную смену обстановки.

Сырский проверил действия танкового резерва, убедился в навыках военных действовать одной командой во время сложных моментов боя или в результате возникновения внештатных ситуаций.