Ввиду погодных условий, вибрации асфальта: В Луганске в сквере рухнул бюст (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинским властям Луганске в сквере имени «Молодой гвардии» упал бюст. Об этом сообщает пресс-служба «администрации» города.

Коммунальщики обнаружили упавший бюст Ивана Туркенича 31 мая: постамент вместе с бюстом были повалены на землю.

Как уверяет «замдиректора» коммунального предприятия Нигина Соловьева, инцидент произошел средь бела дня, в парке гуляли люди. И утверждать, что был совершен акт вандализма, она не может. По тому, как лежал постамент, на чем он держался, по трещинам в основании коммунальщики определили, что он мог упасть сам. «Возможно, ввиду погодных условий, вибрации асфальта, так как у нас здесь расположены клумбы и приезжает водовозка – большая машина», – заявила Соловьева.

По ее словам, машина из-за больших размеров проезжает только по центральной аллее, и повредить бюст не могла. Памятники, утверждает Соловьева, требуют реставрации. «Все постаменты отстали от своих оснований, много трещин, много слоев краски», – говорит она.

Бюст Туркенича перевезли на территорию КП, коммунальщики обещают отреставрировать его, привезти назад и закрепить «понадежнее».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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