В «ЛНР» пообещали показать «Ополченочку». Новости

В кинотеатрах на неподконтрольной украинским властям части Луганской области покажут фильм «Ополченочка». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на «республиканскую кинокомпанию» «Лугафильм».

«Общий прокат фильма в ЛНР стартует с 8 июня 2019 года», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что «минкульт ЛНР» не одобрил фильм «Ополченочка» к показу и в кинотеатрах неподконтрольного украинским властям Луганска не знают, увидят ли зрители фильм. Премьера «Ополченочки» должна была пройти 11 мая в Луганске, но ее отменили. Закрытый показ состоялся 13 мая в кинотеатре «Звездочка» в неподконтрольном Донецке.

Как сообщалось ранее, фильм «Ополченочка» рассказывает о некой Екатерине, которая в «ЛНР» собрала женский танковый экипаж и идет воевать против украинской армии. Работа над лентой началась в ноябре 2016 года, кастинг на главные роли стартовал в марте 2017 года – от будущих «танкисток» требовали внешность «волевую», а от мужского пола – обязательно «славянскую». Съемки фильма длились около четырех месяцев и завершились 3 октября 2018 года.

Напомним, артисты Донецкого музыкально-драматического театра были задействованы в съемках первого художественного фильма «ЛНР» – «Ополченочка», в большинстве своем они были заняты в массовых сценах. А вот одну из главных ролей доверили «заслуженной артистке ЛНР» Наталье Стародубцевой.

Прототип главной героини – командир танкового батальона «ДНР» Светлана Дрюк (позывной «Ветерок») – перешла на украинскую сторону. Теперь она готова выступить в Гаагском трибунале. Служба безопасности Украины подтверждает факт вывода на украинскую сторону Дрюк.

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