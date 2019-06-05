Зеленский на встрече с Юнкером сделал заявление по возвращению Донбасса. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером. Она состоялась 4 июня во рамках рабочего визита Зеленского в институты ЕС и НАТО. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

«Переговоры, в ходе которых был обсужден широкий круг вопросов взаимодействия Украины и Европейского Союза, показали обоюдную заинтересованность сторон в дальнейшем развитии сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. Президент Украины подчеркнул неизменность закрепленных в Конституции Украины приоритетов, прежде всего стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО, а также готовности Украины придерживаться взятых на себя обязательств, в частности в отношениях с международными финансовыми институтами», – отметили в пресс-службе.

«Глава государства поблагодарил европейскую сторону за неизменную поддержку со стороны ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за особую роль, которую играет Европейский Союз в сдерживании российской агрессии против Украины, преодолении ее последствий, решении социальных, гуманитарных и иных проблем, вызванных ею», – добавили в пресс-службе.

Зеленский заявил, что «цель Украины остается неизменной – это освобождение Донбасса исключительно политико-дипломатическими средствами». Также президент Украины отметил важность продолжения и усиления санкционной политики ЕС в отношении РФ.

Глава Европейской Комиссии заверил в полной поддержке Украины со стороны ЕС в реализации ее евроинтеграционного выбора на пути демократических и рыночных преобразований.

Кроме того, стороны выразили заинтересованность в проведении 8 июля этого года 21-го саммита «Украина-ЕС» в Киеве.

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