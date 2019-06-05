ОБСЕ зафиксировали в «ЛНР» военные грузовики, которые двигались со стороны РФ. Новости

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ несколько раз фиксировала военные грузовики, которые двигались от участка возле границы с Российской Федерацией в направлении неподконтрольных украинским властям районов Луганской области. Об этом говорится в очередном отчете СММ ОБСЕ

Отмечается, что около границы с РФ к юго-востоку от Луганска, в месте, не оборудованном системой пропуска через границу, беспилотник СММ ОБСЕ дважды фиксировал движение грузовиков в западном направлении.

«В первом случае, а именно в ночь с 30 мая на 1 июня, БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 3 грузовика военного типа, которые были развернуты в западном направлении, на грунтовой дороге вблизи н. п. Черемшино (неподконтрольный правительству, 59 км к юго-востоку от Луганска), примерно в 2 км к западу от границы», – говорится в отчете.

«Затем БПЛА зафиксировал еще один грузовик военного типа и 1 автомобиль, которые двигались с северо-востока по грунтовой дороге, проходящей параллельно упомянутой дороге. После этого грузовик и гражданский автомобиль присоединились к другим грузовикам автоколонны, которые позже заехали на территорию объекта вооруженных формирований на юго-восточной окраине Луганска (неподконтрольный правительству). Также было видно, как 4 человека выгружали материалы с грузовиков. Кроме того, на территории объекта было обнаружено не менее 35 грузовиков военного типа и 1 БТР-80», – сообщает СММ ОБСЕ.

Кроме этого, в ночь со 2 на 3 июня на той же грунтовой дороге беспилотник ОБСЕ зафиксировал 1 автомобиль (внедорожник), который стоял примерно в 150 м к западу от границы, а также 1 грузовик военного типа, который стоял примерно в 900 м западнее.

«Оба транспортных средства были развернуты в западном направлении. Примерно через 2 часа БПЛА обнаружил еще один грузовик военного типа, который двигался со стороны границы в западном направлении по упомянутой грунтовой дороге. Затем грузовик и автомобиль доехали до автобусной станции в н. п. Должанск (быв. Свердловск; неподконтрольный правительству, 60 км юго-восточнее Луганска), где к автоколонне присоединился третье транспортное средство (по оценке, вероятно, грузовик военного типа). Автоколонна двигалась дальше к участку в 2 км к востоку от н. п. Верхнешевыревка (неподконтрольный правительству, 44 км к юго-востоку от Луганска)», – сказано в отчете международных наблюдателей.