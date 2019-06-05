Налоговые изменения для фермеров в Украине: Эксперт дал оценку. Новости

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предлагает вывести фермерские хозяйства в отдельную группу налогообложения. Об этом, как сообщило «Дело», в ходе комитетских слушаний заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Виктор Шеремета. Данную инициативу «Сегодня» прокомментировал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, сравнив налоговую нагрузку на сельхозпроизводителей в Украине и в Европейском Союзе (ЕС).

«В Европе на сегодня существует много способов для поддержания сельского хозяйства... НДС у нас 20% – не зависимо от того, какую продукцию изготовляют. А в Европе ситуация в корне другая. НДС там для сельскохозяйственных товаропроизводителей от 5 до 7%, при этом для остальных – 20%», – отметил эксперт.

При этом, подчеркнул Пендзин, европейские правительства контролируют цены на продукты.

«Европейцы пристально следят за ценами на сельскохозяйственную продукцию. Это мы отпустили цены и сняли госрегулирование на социально значимые продукты питания. В Европе все остается. Они вводят контроль от производителя к столу и контролируют каждую вторую наценку, чтобы цена была не высокой», – сказал Пендзин.

По его мнению, благодаря этому европейская семья тратит на еду от 12 до 18% своего дохода, а украинская 50%.