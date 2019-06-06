Едем, едем в соседнее село: В Горловке показали автовокзал (Фото, видео). Новости

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) городской автовокзал выглядит пустынным, а территория вокруг него – не в лучшем состоянии. Об этом сообщает горловчанин Михаил Светлов.

«Видео снято во второй половине дня во вторник, но сути это не меняет. Локация – автовокзал "Горловка". Что может рассказать о работе вокзала больше, чем его расписание?! Разве что количество пассажиров... Ситуацию немного "спасают" автобусы Горловка-Енакиево. Их много, и интервал 20-30 минут. Потенциальных пассажиров немного. У большинства из них вид скучающий...», – пишет Светлов.

«"Перекусить" можно в маленьком магазинчике или ларьке на территории вокзала. К слову, несколько ларьков не работают совсем, а те, что остались – имеют неухоженный вид (мягко сказано). Возле сквера (по обе стороны) по-прежнему зазывают народ на такси в Донецк. Но после обеда желающих почти нет, хотя с утра здесь бывают очереди. Пока снимал видео, мысленно повторял припев популярной песни "Едем, едем в соседнее село на дискотеку...". Вот такие ассоциации», – отмечает автор.

Местные жители в комментариях вспоминают, что до военных действий это место было одним из самых оживленных и высказывают сожаление о том, что сейчас вокзал в таком состоянии:

«Nik Nik»: «Долго ждал, что все наладится, но в этом году продал за копейки все что смог. Город умирает, и даже прекращение боевых действий уже не поможет»;

Виталий: «До слез»;

Мария: «Очень плачевно».

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