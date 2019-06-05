Жители прифронтового Счастья просят провести выборы в ОТГ. Новости

Жители прифронтового Счастья (Луганская обл.) просят Верховную Раду разрешить провести выборы в объединенную территориальную громаду (ОТГ).

Паспорт ОТГ создали еще в 2015 году, а права на проведение выборов до сих пор не получили. Об этом местные жители говорили на встрече с заместителем главы Луганской облгосадминистрации по вопросам децентрализации Геннадием Иваненко и директором Луганского центра развития местного самоуправления Игорем Агибаловым.

«Об этой проблеме мы знаем еще с 2015 года, когда в ряде наших громад, согласно постановлению Верховной Рады, было не допущено проведение выборов в связи с безопасностью. Теперь мы видим, что ситуация, которая сложилась на линии разграничения позволяет провести выборы», – отметил Иваненко.

«Мы инициируем направление дополнительных писем к Кабинету министров, чтобы еще действующая Верховная Рада смогла по инициативе правительства внести изменения в соответствующее постановление и допустить к выборам нашу ОТГ», – добавил замгубернатора Луганщины.

В прифронтовом Счастье местные активисты создали рабочую группу, которая займется подготовкой к выборам в ОТГ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»