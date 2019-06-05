Ситуация в пунктах пропуска утром 5 июня: Проезда ожидали 195 авто. Новости

Сегодня утром, 5 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 4 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 38,5 тыс. человек и 4,7 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8765 человек и 1060 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7780 человек и 1425 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7120 человек и 1295 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3955 человек и 920 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10890 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 195 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/35;

КПВВ «Новотроицкое» – 40/30;

КПВВ «Гнутово» – 10/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Лиза: «"Каргилл". 4:36 конец очереди на съезде с моста»;

Алексей: «8:05. Пеших на "Каргилле" на 1,5 часа очереди, на "нулевом" украинском еще больше»;

Василий: «8:38. "Каргилл" в Украину на мосту, льготы почти также».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Виктория: «5:32. Еленовка в сторону Волновахи почти до 3-го туалета».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.