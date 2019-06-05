В Покровске пьяный водитель сбил нескольких подростков. Новости

В Покровске (Донецкая обл.) житель Межевой Днепропетровской области, находясь в нетрезвом состоянии, спровоцировал ДТП с еще двумя автомобилями и сбил нескольких подростков. Авария произошла в воскресенье, 2 июня, в пгт Шевченко около 17:00.

Как сообщила мама 16-летней Анастасии, пострадавшей в результате ДТП, в тот день девушка вместе с друзьями отдыхала у водоема, а после 16:00 компания возвращалась домой по дороге, ведущей в поселок.

«Трое детей отошли, чтобы набрать воды, а пятеро двигались гуськом по направлению к автобусной остановке по правой обочине (поскольку тротуары вдоль проезжей части на этом участке отсутствуют). Дочь рассказала, что шла посередине цепочки и не помнит, как сзади ее ударил автомобиль, как она падала. Пришла в себя, когда услышала, что ее успокаивают друзья, и обнаружила, что с ее головы стекает кровь», – рассказала мать пострадавшей.

Подростки вызвали на место ДТП полицию и «скорую помощь». В приемном отделении Покровской ЦРБ Анастасию осмотрели врачи, необходимости в госпитализации не было, но рану на голове пришлось зашивать.

По словам матери пострадавшей девушки, в тот день пострадало несколько подростков. Один из парней получил многочисленные ссадины на спине. Второй – обратился в больницу на следующий день после происшествия, оказалось, что при падении от удара автомобиля он сломал палец на руке. Еще двое подростков отделались царапинами и мелкими ссадинами на руках и коленях, в больницу не обращались.

В Покровском отделе полиции подтвердили факт ДТП с участием трех автомобилей.

«44-летний житель пгт Межевая Днепропетровской области, двигаясь на автомобиле "ГАЗ-24" в поселке Шевченко, столкнулся с двумя легковыми автомобилями. После этого, не выбрав безопасную скорость движения, совершил наезд на двух подростков», – сообщил инспектор сектора мониторинга Покровского отдела полиции Николай Лебеденко.

«Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлено два протокола (по количеству пострадавших автомобилей) по ст. 124 Кодекса об административных правонарушениях Украины "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств", и один – по ст. 130 "Управление транспортными средствами лицами, пребывающими в состоянии опьянения". Все необходимые материалы в отношении административных правонарушений собраны и направлены в суд», – проинформировал правоохранитель.

В полиции добавили, что санкция статьи 130 КоАП предусматривает наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. 200 грн и лишение права управления транспортными средствами на срок до 1 года.

Источник: ТК «Орбита»

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