Президента Украины просят отменить ВНО для детей из «Л-ДНР». Новости

Президента Украины просят отменить внешнее независимое оценивание (ВНО) для детей, постоянно проживающих на неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей, при поступлении в высшие и средние учебные заведения на подконтрольной Украине территории с последующим полным обеспечением на время их обучения. Текст соответствующей петиции на сайте главы государства разместил замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

По словам автора, эта категория граждан после получения ними среднего образования часто не имеет финансовой возможности для освоения профессии, поэтому ищет себя в различных, не всегда общественно полезных для Украины направлениях. «Некоторые из них пополняют ряды сепаратистов, которые обещают им материальное обеспечение, или на льготных условиях поступают в учебные заведения на территории Российской Федерации для продолжения учебы», – отмечает Аброськин.

«Содействие в поступлении из-за отмены ВНО в любое учебное заведение Украины и дальнейшее предоставление государственной поддержки для получения среднего специального или высшего образования молодежи из временно оккупированных территорий поможет им в выборе в пользу реинтеграции, изменении общественно-политических настроений и формированию у них проукраинской позиции», – считает автор петиции.

На момент подготовки материала, петиция, опубликованная 3 июня, собрала 480 голосов из необходимых 25 тыс. До завершения сбора подписей остался 91 день.

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