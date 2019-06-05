Сводка из зоны ООС за 4 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 16 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов трое военнослужащих погибли, трое получили ранения. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

вблизи Авдеевки – из минометов калибром 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

в районе Опытного – из минометов калибром 82 мм и гранатометов различных систем;

вблизи Новоселовки Второй – из противотанковых ракетных комплексов;

в районе Талаковки – из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Чермалыка и Павлополя – из автоматических станковых гранатометов;

вблизи Песок – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

в районе Водяного – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

вблизи Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Золотого-4 – из автоматического стрелкового и снайперского оружия;

в районе Станицы Луганской – из стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов НВФ двое военнослужащих Объединенных сил погибли, трое украинских военных получили ранения.

С начала текущих суток противник 4 раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал украинские позиции:

вблизи Талаковки – из ручных противотанковых гранатометов;

в районе Водяного – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник из автоматического стрелкового и снайперского оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Золотого-1.

Вследствие обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил.

На момент подготовки материала в «ДНР» и в «ЛНР» не озвучили свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения.