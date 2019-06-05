На Луганщине женщина за сбыт опасных психотропов получила тюремный срок. Новости

На Луганщине за повторное незаконное приобретение, хранение и сбыт особо опасных психотропных веществ 39-летняя жительница Северодонецка 4 года проведет в тюрьме. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«На протяжении ноября 2018 года – января 2019 года направлением преступной деятельности обвиняемой было неоднократное приобретение, хранение по месту своего проживания и последующий сбыт из корыстных побуждений особо опасного психотропного вещества на территории г. Северодонецка», – говорится в сообщении.

«Приговором Северодонецкого городского суда женщина признана виновной в совершении указанного уголовного преступления и ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей имущества», – сообщили в прокуратуре.