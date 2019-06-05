Наручники, палки, цепи: Бывшие заложники «Л-ДНР» напомнили нардепам о военных преступлениях. Новости

Бывшие пленники «Л-ДНР» провели перед зданием Верховной Рады Украины акцию-инсталляцию бытовых вещей заложников, содержащихся в подвалах на неподконтрольном украинским властям Донбассе.

Активисты хотели, чтоб парламентарии увидели, что пережили люди в плену «Л-ДНР» из-за своих проукраинских взглядов. Участники акции напомнили, что за время войны на Донбассе парламент так и не смог ни определить юридический статус пленников, ни статьи для уголовного наказания за лишение свободы в зоне боевых действий.

Наручники, деревянные палки, цепи и скотч – эти вещи обычные для «подвалов» в «Л-ДНР». Самые простые лекарства, бутылка с водой и облезлый матрас были роскошью для незаконно удерживаемых украинцев в плену членов незаконных вооруженных формирований (НВФ) в часы пыток за проукраинские взгляды. Такую инсталляцию бывшие пленники «Л-ДНР» соорудили у стен Верховной Рады, чтобы напомнить народным депутатам Украины о жертвах военных преступлений.

«Просто били и резали ножами, и шокер достали, стреляли. Я терял сознание, меня приводили в сознание», – вспоминает один из бывших заложников.

Мария Варфоломеева в 2014 году осталась работать на неподконтрольной украинским властям территории Луганска журналистом. Они снимала видеоролики о жизни в городе. Члены НВФ «ЛНР» обвинили ее в шпионаже в пользу СБУ и корректировке огня для украинских военных. Девушка провела в плену более года.

«Человек лишен права на жизнь, каких-то элементарных ценностей, не говоря уже о праве на свободу – на то, чтобы дышать свежим воздухом, свободно передвигаться, доступа к туалету», – вспоминает она плен.

Евгений Шляхтин находился в плену «ЛНР» 30 суток. Он работал в Стахановском городском совете. 31 июля 2014 года его задержали за активную гражданскую позицию и государственный флаг Украины на работе. Вспоминает пытки, издевательства и даже псевдо-расстрелы: «В этой камере лежали окровавленные ножи, в углу стоял стул с цепью. Меня заставили раздеться, меня начали избивать. У меня нашли на работе флаг Украины, меня одели в этот флаг и с еще большей яростью стали избивать».

В ходе акции участники вспомнили и о погибших от пыток заложниках «Л-ДНР».

Юридический статус пленных и заложников до сих пор не определен законом. Такие люди могли бы претендовать на денежную помощь от государства или на медицинскую реабилитацию. Правозащитники призывают также внести изменения в Уголовный кодекс о наказаниях за пытки.

«Пытки, нелегальное задержание, удержание людей ради выкупа, забор людей с территории Крыма в армию страны-оккупанта – все это является преступлением против человечности или военными преступлениями. За 6 лет нет ни одного отражения этого в нашем Уголовном кодексе», – возмущена исполнительный директор Центра гражданских свобод Александра Романцова.

Международные и украинские специалисты разработали законопроект, который должен гармонизировать нормы уголовного права с международными. В частности, уточнить понятие военного преступления, ввести наказание за преступления против человечности, геноцида и агрессии, лишить таких преступников права на амнистию. Этот документ может быть рассмотрен в Верховной Раде Украины в четверг, 6 июня.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»