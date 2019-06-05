В парламент проходят пять партий, – соцопрос. Новости

В новый парламент проходят 5 партий. Это результаты опроса социологического центра Mustlook, проведенного в конце мая, сообщает телеканал «Украина».

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье в состав Верховной Рады, по мнению украинцев, которые определились за кого голосовать, вошли бы партии «Слуга народа», «Европейская солидарность», «Батькивщина», платформа «За жизнь» и Радикальная партия Олега Ляшко. Между ними распределят 225 мандатов. Еще половину получат депутаты в мажоритарных округах.

Скриншот: видео ТК «Украина»

Опрос был проведен в период с 22 по 28 мая центром Mustlook методом телефонного интервью. Были опрошены 1,5 тыс. респондентов по всей Украине (кроме Крыма и неподконтрольной украинским властям части Донбасса). Погрешность не превышает 2,53%.

Видео: ТК «Украина»