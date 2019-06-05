Кучма может способствовать реинтеграции Донбасса, – политолог. Новости

Возвращение в состав Трехсторонней контактной группы второго президента Украины Леонида Кучмы может способствовать реинтеграции Донбасса. Такое мнение высказал политолог Руслан Бортник.

«У меня есть надежда на то, что Кучма не просто так вернулся на Минскую переговорную площадку, что это возвращение является последствием приезда министров иностранных дел Германии и Франции в Украину. После этого приезда появились реальные или хотя бы обозримые перспективы для реализации Минских соглашений или других политических соглашений, которые бы позволили реинтегрировать Донбасс, и под это возвращается Кучма, который является "тяжеловесом" [в переговорном процессе]», – сказал он.

По его мнению, в состав Трехсторонней контактной группы также может вернуться Евгений Марчук. «И ожидаем людей из окружения Кучмы… Ставка на Кучму и людей из его окружения команды Зеленского сейчас очевидна. Очень много, кто из политиков тех времен возвращаются. Возможно, новая команда Зеленского будет больше сбалансирована командой Кучмы», – отметил Бортник.

Как сообщалось ранее, второй президент Украины Леонид Кучма снова назначен представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Очередное заседание ТКГ состоится в Минске в среду, 5 июня.

Напомним, из состава ТКГ вышли представители Украины – Евгений Марчук и Ирина Геращенко. До назначения Евгения Марчука переговоры в Минске возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. За гуманитарные вопросы в ТКГ в Минске вместо Ирины Геращенко теперь будет отвечать экс-омбудсмен Украины Валерия Лутковская.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «NewsOne»

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