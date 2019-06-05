Доставлявший продукты военным автомобиль попал под обстрел: Есть жертвы. Новости

На Донетчине незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреляли автомобиль ВСУ, который осуществлял доставку продуктов питания на позиции Объединенных сил. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

4 июня в районе населенного пункта Новоселовка Вторая НВФ обстреляли автомобиль ГАЗ-66 Вооруженных сил Украины, который осуществлял доставку продуктов питания на позиции подразделения Объединенных сил.

Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты погибли двое военнослужащих Объединенных сил. Также получил ранения один украинский военный, которому была оказана помощь. Раненый эвакуирован в военный мобильный госпиталь.

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