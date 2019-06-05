В «ДНР»: В Макеевке в аварии пострадали двое детей . Новости

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Авария произошла в Червоногвардейском районе 4 июня: водитель автомобиля ВАЗ-2101 совершил столкновение с деревом. В результате ДТП пострадали 4 человека, из них 2 детей.

В «ДНР» утверждают, что пострадавший мужчина 1967 года рождения в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу в Макеевке. Также госпитализированы в больницу Донецка девочка 2008 года рождения и мальчик 2009 года рождения.

Пострадавшая женщина 1990 года рождения не госпитализирована.

«Спасатели ГПСО г. Макеевки перенесли пострадавшего в автомобиль скорой медицинской помощи и отключили АКБ автомобиля для предотвращения возгорания», – сообщают в «МЧС».

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