Зеленский обратился к России из-за гибели военных на Донбассе. Новости

Из-за непрекращающихся обстрелов на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих и еще трое получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

Владимир Зеленский напомнил Москве, что эскалация конфликта – не лучший вариант для диалога по урегулированию конфликта.

«Из-за усиленных обстрелов позиций ООС на Донбассе погибли трое военнослужащих и еще трое были ранены. Я сочувствую семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Хочу обратиться к руководству РФ и командованию ее оккупационных сил на Донбассе. Обострение конфликта – не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии. Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами ее открытую демонстрацию, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы», – заявил Зеленский.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки зафиксировано 16 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов трое военнослужащих погибли, трое получили ранения.