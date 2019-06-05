Возобновление Минских переговоров: Что может измениться. Новости

Возобновление работы Трехсторонней контактной группы во главе с представителем Украины Леонидом Кучмой может принести ряд положительных результатов. Как сообщают «Донецкие новости», такое мнение в ходе пресс-конференции в Киеве высказал политолог Алексей Якубин.

«Я не исключаю, что возвращение Кучмы в Минскую контактную группу может означать то, что администрация Зеленского будет пытаться использовать его контакты и выходы на Российскую Федерацию. И в первую очередь – это определенный сигнал», – сказал он.

«Кучма – консенсусный игрок на постсоветском пространстве. Это – не раздражающий персонаж, который бы вызывал четкую антипатию со стороны РФ и не мог бы наладить какой-то диалог. Когда Кучмы не было, никаких подвижек [в Минском процессе] в принципе не было», – продолжил Якубин.

По его словам, говорить о каких-то серьезных политических подвижках в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске до проведения парламентских выборов в Украине сложно. «Но, я думаю, вопрос обмена пленными может сдвинуться, и Минская контактная группа может помочь в этом вопросе», – отметил политолог.

Эксперт добавил, что в Трехсторонней контактной группе могут возобновиться переговоры о восстановлении пенсий и социальных выплат жителям неподконтрольного украинским властям Донбасса и ряде других вопросов, связанных с реинтеграцией.

«Часть международных организаций и политики постоянно говорят о возобновлении выплат. Пенсионные выплаты же принадлежат людям, которые остались на неподконтрольных территориях. Плюс, возможно будут обсуждаться вопросы пересечения линии разграничения. И я не исключаю, что начнется дискуссия – нужна ли блокада Донбасса», – прокомментировал возобновление Минского процесса Якубин.

Как сообщалось ранее, второй президент Украины Леонид Кучма снова назначен представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Очередное заседание ТКГ состоится в Минске в среду, 5 июня.

Напомним, из состава ТКГ вышли представители Украины – Евгений Марчук и Ирина Геращенко. До назначения Евгения Марчука переговоры в Минске возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. За гуманитарные вопросы в ТКГ в Минске вместо Ирины Геращенко теперь будет отвечать экс-омбудсмен Украины Валерия Лутковская.

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