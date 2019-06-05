Студенты Константиновского медколледжа стали гостями трех предприятий Донбасса (Фото). Новости

Будущие фельдшеры и медсестры из Константиновского медколледжа (г. Константиновка, Донецкая обл.) увидели, как делаются конфеты, производится шампанское и мясные деликатесы. Такую возможность ребятам предоставил благотворительный Фонд Бориса Колесникова, который систематически организует поездки студентов на лучшие пищевые предприятия Донецкого региона, сообщает пресс-служба Фонда.

День, полный приятных впечатлений и позитивных эмоций, начался с поездки в Бахмут, на завод игристых вин «Артвайнери». Сотрудники предприятия провели экскурсию для студентов по производственным цехам и помещениям.

«Учащиеся колледжа увидели все ступени создания шедевров артемовских виноделов, посетили цех виноматериалов, где создается фундамент для приготовления игристого вина, отделение ассамбляжа и купажа, увидели штабеля бутылок на многолетней выдержке, оценили масштабы ремюажного отделения, ознакомились с работой мастеров, которые создают кристально чистые игристые вина и увидели работу современной автоматической линии, которая установлена лишь на ведущих предприятиях Европы», – рассказали в пресс-службе.

Затем экскурсия продолжилась в Покровске, на предприятии мясной промышленности «АПК–Инвест».

«Впервые в жизни студенты медицинского учебного заведения услышали историю создания флагмана пищевой промышленности. Ее рассказал директор мясоперерабатывающего комплекса Иван Башкир. Рассказывая о производстве свинины и мясных изделий, директор позволил и самим ребятам задать ему интересующие их вопросы. Прежде всего будущих медиков интересовали санитарные нормы производства, как утилизируются отходы при переработке мяса и другие. Получив исчерпывающие ответы, молодые люди спустились в дегустационный зал. Здесь они увидели и попробовали на вкус все представленные виды колбасных и мясных изделий, пообщались с молодыми технологами, которые рассказали о тонкостях работы, в частности, как составляют и продвигают свои авторские рецепты», – сообщили в Фонде.

Затем ребята вернулись в родной город, чтобы посетить предприятие кондитерской промышленности ПО «Конти». На этот раз студентам медицинского колледжа показали работу бисквитного и десертного цехов, где производились десерты «Бонжур» и вафельные многослойные конфеты «Джек». Эти лакомства ребята пробовали много раз, но лишь во время экскурсионной поездки смогли увидеть, как они изготавливаются. Прямо в цехах гости продегустировали кондитерские изделия.

«Интересным и познавательным был этот день. Много нового узнала о заводе, где делают натуральные игристые вина, а затем импортируют их во многие страны мира. Также интересно рассказал о предприятии "АПК–Инвест" директор мясоперерабатывающего комплекса. Понравилась и дегустация, и общение с девочками-технологами. Я и мои сокурсники выложили в Инстаграм много постов со снимками и благодарностью Фонду Бориса Колесникова за то, что обращает внимание на молодежь и организовывает такие замечательные поездки», – отметила студентка медсестринского отделения Анастасия Василенко.

«Многое открыла для себя, побывав на трех мощных предприятиях пищевой промышленности Донецкой области. Я и представления не имела, как делаются шампанское, колбасы и кондитерские изделия, которые все мы покупаем в магазинах», – рассказала студентка фельдшерского отделения Юлия Бондаренко.

Фото: пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

В пресс-службе также напомнили, что Фонд Бориса Колесникова реализует в Донецкой области образовательные и спортивные проекты для школьников и студентов. В частности, недавно в Константиновке Фонд открыл Школу поварского искусства и социальную автошколу – для повышения уровня подготовки молодых специалистов.