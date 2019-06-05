Зеленский заменил Хомчака в составе ТКГ в Минске. Новости

Глава Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак не будет участвовать в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске. ВСУ в подгруппе по безопасности представит заместитель командующего операцией Объединенных сил Богдан Бондарь. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-служба Администрации президента.

«Президент принял решение, что участию начальника Генерального штаба, генерал-лейтенанта Хомчака в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске сейчас не время. Генеральный штаб ВСУ 5 июня 2019 года в подгруппе по безопасности будет представлять заместитель командующего ООС Бондарь», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе о том, что 5 июня начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак будет участвовать в заседании Трехсторонней контактной группы в Минске.

Как сообщалось ранее, второй президент Украины Леонид Кучма снова назначен представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Напомним, из состава ТКГ вышли представители Украины – Евгений Марчук и Ирина Геращенко. За гуманитарные вопросы в ТКГ в Минске вместо Ирины Геращенко теперь будет отвечать экс-омбудсмен Украины Валерия Лутковская.

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