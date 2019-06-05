Сами варят пиво: Житель Донецка показал цены в ресторане (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке в ресторане «Юзовская пивоварня» по ул. Артема варят 4 вида пива и крепкий алкоголь. Об этом рассказал житель Донецка Игорь Полтавец.

В конце мая он побывал в ресторане – на летней площадке. «Мы приехали в заведение "Юзовская пивоварня". Они сами варят пивко», – сообщил мужчина.

В заведении варят несколько видов алкогольных напитков. «4 вида пива и солодовая настойка "Юзовская" – это крепкий алкогольный напиток, цена за 50 мл 180 руб. (75 грн по местному курсу на 5.06.2019 – ред.)», – рассказал Полтавец.

Различные виды пива стоят от 50 руб. (21 грн) до 80 руб. (33 грн) за 50 мл, также можно купить объем 0,5 и 1,5 литра.

Он заказал себе темное пиво верхнего брожения с сильным жженым вкусом. «Вкусно, очень вкусно», – прокомментировал Полтавец свои впечатления после дегустации.

В заведении также предлагают посетителям виски, коньяк, бренди, белые и красные вина, водку. Цены на салаты стартуют от 215 руб. (90 грн), на блюда из мяса – от 225 руб. (94 грн) за порцию. Есть и рыбные блюда: к примеру, стейк из лосося с овощами (в порции 230 г) стоит 565 руб. (236 грн), а стейк из пеленгаса – 395 руб. (165 грн) за порцию весом в 200 г.

Цены на блюда из птицы стартуют от 275 руб. (115 грн) – дешевле всего отведать куриный стейк с картофелем и соусом. В ресторане предлагаются также колбаски по фирменному рецепту – от 335 руб. (140 грн). Есть также выпечка, соки, напитки, десерты.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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