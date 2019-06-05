Украине выгодно расширение «Нормандского формата», – мнение. Новости

Расширение «Нормандского формата» с привлечением к переговорам по Донбассу США и Великобритании способствовало бы более быстрому и эффективному решению конфликта. Об этом заявил научный директор фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань, пишет «Сегодня».
«Возможно есть смысл подключить к переговорам США и Великобританию. Я думаю, что это было бы неплохо. Можно расширить "Нормандский формат ", можно не называть это "Нормандским форматом". Но, я думаю, логичнее было бы первое», – сказал он.
По мнению эксперта, Украине выгодны такие изменения. «Вопрос только в том, согласится ли на это Россия. Россия не заинтересована в Будапештском формате, потому что она нарушила договоренности и не хочет этого признавать», – считает Гарань.
Как сообщалось ранее, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен поднять вопрос перед международным сообществом о материальной ответственности по Будапештскому меморандуму.
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