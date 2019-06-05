В Украине испытали новый боевой модуль. Новости

В Украине завершились квалификационные испытания первого украино-турецкого боевого модуля «Serdar» созданный по заказу третьих стран. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

«Отныне, совместная разработка турецкой компании "Aselsan" и предприятий ГК "Укроборонпром" - ГККБ "ЛУЧ" и "Спецтехноэкспорт" готова к серийной поставке в рамках действующего контракта с иностранным заказчиком. Ожидается, что в дальнейшем к новой системе проявят интерес оборонные ведомства Украины и Турции», – отмечается в сообщении.

Турецкая компания выступила разработчиком и интегратором боевого модуля, в частности, систем стабилизации и дистанционного управления огнем, систем захвата и сопровождения целей, дневного и ночного каналов наблюдения. В свою очередь «Спецтехноэкспорт» обеспечивает поставку управляемых ракет, разработанных и производимых ГККБ «ЛУЧ», и систем наведения и управления к ним.

«"Serdar" – это универсальная дистанционно управляемая и стабилизируемая система вооружения, которая обеспечивает высокую эффективность оборонительных и наступательных операций против наземных целей днем и ночью, при любых погодных условиях», – отметили в пресс-службе.

Основным вооружением боевого модуля является мобильная версия высокоточного противотанкового комплекса «Скиф» с двумя (в отдельных версиях – четырьмя) пусковыми установками для ракет РК-2С.

«Эти высокоточные украинские ракеты калибра 130 мм способны уничтожать цель на расстоянии 5 км и пробивать броню толщиной 800 мм за динамической защитой. Также, система вооружения оснащена двумя пулеметами калибра 12,7 мм и 7,62 мм. Кроме этого, по желанию заказчиков, на боевом модуле могут быть установлены пусковые установки с ракетами РК-2М калибра 152 мм. В таком случае дальность полета управляемой ракеты составит 5,5 км, а пробитие брони увеличится до 1100 мм за динамической защитой», – рассказали в «Укроборонпроме».

Также отмечается, что благодаря малому весу, боевой модуль может быть интегрирован в различные типы боевых транспортных средств, значительно повышая их боеспособность.

«Новая система управления огнем позволяет с высокой точностью выполнять все боевые задачи изнутри транспортного средства», – подчеркнули в пресс-службе.

Фото: пресс-служба «Укроборонпрома»