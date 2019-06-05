В столице Беларуси начались переговоры ТКГ по Донбассу. Новости

В столице Беларуси начался очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины, к переговорам приступили рабочие подгруппы Трехсторонней контактной группы. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

«В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины», – говорится в сообщении.

В «ДНР» сообщают, что «рабочие группы по экономическим вопросам, вопросам безопасности и гуманитарным вопросам открыли переговорный процесс в Минске после полуторамесячного перерыва».

В «ЛНР» утверждают, что «рабочая группа по экономическим вопросам приступила к работе».

Кроме того, в «ЛНР» сообщают, что «заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам началось в Минске. Украину на встрече представляют экс-уполномоченный Рады по правам человека Валерия Лутковская и эксперты», а также что «началось заседание рабочей группы по вопросам безопасности, открыл заседание Эртугрул Апакан, который представил собравшимся нового главу СММ ОБСЕ и координатора подгруппы по безопасности Яшар Халита Чевика».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе о том, что 5 июня начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак будет участвовать в заседании Трехсторонней контактной группы в Минске.

Как сообщалось ранее, второй президент Украины Леонид Кучма снова назначен представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Напомним, из состава ТКГ вышли представители Украины – Евгений Марчук и Ирина Геращенко. За гуманитарные вопросы в ТКГ в Минске вместо Ирины Геращенко теперь будет отвечать экс-омбудсмен Украины Валерия Лутковская.

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