На Луганщине прошло ВНО по истории Украины. Новости

На Луганщине в ВНО по истории Украины приняли участие более 4 тыс. человек. Тестирование прошло во вторник, 4 июня, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Тест состоял из 60 заданий, на выполнение которых участникам было отведено 150 минут.

«На ВНО по истории Украины в этом году зарегистрировались 4177 человек. На 18 пунктах тестирования в Северодонецке, Старобельске, Новоайдаре, Лисичанске, Рубежном, Попасной и с. Широкий Станично-Луганского района задания внешнего независимого оценивания выполняли 4002 человека», – рассказали в пресс-службе.

Проведение тестирования обеспечивали 695 педагогических работников.

«Нарушил правила тестирования один участник, для которого процедура ВНО закончилась досрочно из-за обнаружения у него мобильного телефона», – добавили в пресс-службе.