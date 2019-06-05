Политолог назвал нюансы официального визита Зеленского в Евросоюз. Новости

Первый официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Европейский Союз символичен, но есть некоторые нюансы. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал политолог Алексей Якубин.

«Первый официальный визит – это символ, который, как правило, определяет, какую политику будет вести президент, какие он ставит для себя ключевые приоритеты», – сказал он.

По его мнению, в Европейском Союзе не до конца понимают, какой будет внешняя политика Украины с президентом Зеленским по целому циклу вопросов. «Это и отношения Украины и ЕС. Это и вопросы, связанные с функционированием зоны свободной торговли. Это и вопросы, связанные с отношениями с Россией. Для ЕС важен вопрос "Северного потока-2", для Германии, и ЕС к этому вопросу также будет присматриваться», – отмечает Якубин.

«Нюанс состоит в том, что Зеленский приехал в ЕС в момент, когда европейские чиновники уже на чемоданах [в связи с выборами], большая часть из них. Европейский парламент в итоге придет к тому, что будут многие руководители сменены… Зеленский общается со многими людьми, которые заканчивают свою каденцию… Часть этих чиновников может смениться и Зеленскому придется заново делать такую перезагрузку. И не стоит забывать, что сейчас политика в отношениях с ЕС и США – это не одно и то же», – прокомментировал политолог.

Ранее сообщалось, что 4 июня президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель (Бельгия), где во время переговоров с лидерами ЕС и НАТО намерен обсудить вопрос давления на Россию для принуждения ее к миру на Донбассе. В ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом глава Украинского государства заявил о готовности к переговорам с Россией. Официальный визит в ЕС президента Украины продолжится и сегодня, 5 июня.

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