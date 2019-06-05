В неподконтрольном Докучаевске из-за порыва дамб подтопило жилые дома. Новости

В неподконтрольном украинским властям Докучаевске (Донецкая обл.) из-за порыва дамб и дождей подтопило жилые дома. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Порыв трех искусственно созданных земляных дамб произошел 4 июня. «Докучаевск – вследствие обильных осадков произошел порыв трех искусственно созданных земляных дамб водных объектов для разведения мальков рыб, вследствие чего вниз по руслу балки Волковой подтоплена придомовая территория частного сектора», – утверждают в «ДНР».

Там добавляют, что также в результате погодных условий произошло подтопление подвальных помещений одного пятиэтажного дома и пяти двухэтажных многоквартирных домов, подвал здания «Дома ветеранов труда» и смотровая яма локомотивного депо.

«В 13:00 04.06.2019 территориальная подсистема города Докучаевска переведена в режим функционирования "Повышенная готовность"... Силами МЧС ДНР произведена откачка воды из подвальных помещений», – уверяют в «МЧС».