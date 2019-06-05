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Правительство выделило почти 14 млн грн помощи семьям участников боевых действий на Донбассе. Новости

Правительство выделило почти 14 млн грн помощи семьям участников боевых действий на Донбассе

05.06.19 13:48interfax.com.uaНовости

Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины выделил 13 млн 892,6 тыс. грн для выплаты единоразовой денежной помощи членам семей 5 погибших военных и 17 военнослужащим, получившим инвалидность во время участия в боевых действиях на Донбассе, передает «Интерфакс-Украина».

Соответствующее решение было принято на заседании правительства сегодня, 5 июня.

Согласно документу, членам семьи погибшего будет выплачена помощь в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату гибели – 1 млн 440 тыс. 750 грн.

Участникам боевых действий на Донбассе, получившим инвалидность в зависимости от группы, выплатят от 250 до 400 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц:

  • I группа инвалидности: 400 прожиточных минимумов – 768 тыс. 400 грн;
  • II группа инвалидности: 300 прожиточных минимумов – 576 тыс. 300 грн;
  • III группа инвалидности: 250 прожиточных минимумов – 480 тыс. 250 грн.

Напомним, прожиточный минимум для трудоспособных лиц в Украине с 1 января 2019 года установлен в размере 1921 грн.

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