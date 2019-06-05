Правительство выделило почти 14 млн грн помощи семьям участников боевых действий на Донбассе. Новости

Кабинет министров Украины выделил 13 млн 892,6 тыс. грн для выплаты единоразовой денежной помощи членам семей 5 погибших военных и 17 военнослужащим, получившим инвалидность во время участия в боевых действиях на Донбассе, передает «Интерфакс-Украина».

Соответствующее решение было принято на заседании правительства сегодня, 5 июня.

Согласно документу, членам семьи погибшего будет выплачена помощь в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату гибели – 1 млн 440 тыс. 750 грн.

Участникам боевых действий на Донбассе, получившим инвалидность в зависимости от группы, выплатят от 250 до 400 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц:

I группа инвалидности: 400 прожиточных минимумов – 768 тыс. 400 грн;

II группа инвалидности: 300 прожиточных минимумов – 576 тыс. 300 грн;

III группа инвалидности: 250 прожиточных минимумов – 480 тыс. 250 грн.

Напомним, прожиточный минимум для трудоспособных лиц в Украине с 1 января 2019 года установлен в размере 1921 грн.