Перед переговорами по Донбассу Кучма встретился с Лукашенко. Новости

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, экс-президент Украины Леонид Кучма накануне переговоров по Донбассу встретился в Минске с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

«Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему», – сказал президент Беларуси, на что Кучма назвал такое мнение Лукашенко положительным сигналом.

«Я должен сказать, что это оценка не только моя, это большей части наших белорусов. Они с удовлетворением (не только политики) восприняли ваш приезд в Беларусь. И не только как представителя в этой Трехсторонней контактной группе», – сказал Лукашенко.

Кучма в свою очередь отметил, что белорусы знают о его добром отношении к их стране. Потом слово снова взял белорусский лидер и напомнил об успехах в сотрудничестве между двумя странами.

«Вы же все-таки президент Украины (бывших не бывает), хочу вам сказать, что в прошлом году товарооборот – основа отношений – только официально зарегистрированный 5,5 млрд долларов», – сказал Лукашенко.