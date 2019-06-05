Аэроразведка США мониторит ситуацию на Донбассе и над Черным морем. Новости

Во вторник, 4 июня, с авиабазы Сигонелла в Италии вылетел стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США, который мониторил черноморское побережье России и ситуацию на линии разграничения на Донбассе, пишет «РБК Украина».

Беспилотник также пролетел недалеко от побережья Севастополя, а в 15:25 начал разведку на Черном море. Кроме того, совершил разведывательный полет над акваторией Черного моря и патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon.

Американский самолет также вылетел 4 июня с итальянской авиабазы Сигонелла в 16:45 и через воздушное пространство Болгарии долетел до Черного моря. В 20:25 Poseidon пролетел на расстоянии 33 км от береговой линии Севастополя и в 21:45 направился обратно на авиабазу.