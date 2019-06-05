Подозреваемый в изнасиловании житель Славянска оказался причастен еще к одному преступлению, – полиция. Новости

Задержанный 4 июня в Славянске (Донецкая обл.) по подозрению в изнасиловании 18-летней девушки мужчина ранее совершил разбойное нападение на жительницу города. Угрожая ножом, мужчина отобрал у своей жертвы деньги. Сейчас он помещен в изолятор временного содержания. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

«В ходе работы с правонарушителем оказалось, что за месяц своего пребывания на свободе (а из места лишения освободился только в мае этого года) он успел совершить как минимум еще одно преступление», – сообщили в пресс-службе.

В полиции сообщают, что в воскресенье, 2 июня неподаеку от улицы Лесозащитной мужчина выследил 28-летнюю жительницу микрорайона Артема, которая шла от остановки общественного транспорта.

«Дождавшись благоприятного момента, он подошел к жертве сзади, приставил к горлу нож и потребовал деньги. При этом женщина попыталась отвести от себя клинок, ранив лицо и руку. Добычей нападающего стали 170 гривен, которые он потратил в ближайшем магазине», – рассказали в пресс-службе.

Ранее мужчина был судим за изнасилование, разбой и кражи.

«Правоохранителям он рассказал, что и в дальнейшем планировал жить за счет совершения преступлений на территории города», – отметили в пресс-службе.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Славянским отделом полиции открыто еще одно уголовное производство – по ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой». Досудебное расследование продолжается.