Потакание России: В Украине обеспокоены ситуацией в ПАСЕ. Новости

Ситуация в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) близка к критической. Об этом сегодня, 5 июня, на своей странице в Facebook заявил народный депутат Украины, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

«МИД сделал четкое заявление о пересмотре отношений с Ассамблеей в случае безусловного возвращения РФ. В секретариате ПАСЕ предложения по изменению регламента считают самоубийственно безотносительными к России: после этого ПАСЕ теряет свой смысл и силу», – написал он.

«Я написал письмо новому президенту с просьбой отреагировать наконец на эту ситуацию, когда ради политической целесообразности Германии и председательствующей в Совете Европы Франции может быть существенно ограничен санкционный механизм в угоду России, что является плохим сигналом для всего демократического мира и является ничем иным, как потаканием агрессору», – заявил Арьев.

Дипломат отметил, что в конце 1930-х годов аналогичные события закончились плохо для всей Европы. «Сейчас история пошла на новый круг. В ближайшее время я и активная часть украинской делегации, вместе с нашими союзниками из других стран, будет делать все, чтобы остановить разрушительный для Совета Европы сценарий. Хотя противостоять этому становится все сложнее», – добавил нардеп.

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