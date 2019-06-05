С позиций ВСУ попасть технически невозможно: В СЦКК прокомментировали обстрел мечети в Донецке (Схема). Новости

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреляли мечеть в неподконтрольном украинским властям Донецке, а впоследствии обвинили в этом подразделения Объединенных сил. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает штаб операции Объединенных сил со ссылкой на информацию украинской стороны СЦКК.

4 июня по информации, полученной от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, НВФ обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле мечети в Донецке.

В СЦКК проинформировали, что на обращение Донецкого офиса Мониторинговой миссии ООН по правам человека от 2 июня, ВСУ, в отличие от НВФ, предоставили свои гарантии безопасности на соблюдение режима прекращения огня для выполнения представителям Мониторинговой миссии своих задач вблизи места расположения указанной мечети. Подразделения Объединенных сил придерживались прямого приказа о режиме прекращения огня.

По данным украинской стороны СЦКК, 4 июня с направления города Донецк обстрелов позиций ВС Украины не было, соответственно, украинские подразделения огонь в ответ не открывали.

«Анализируя заявленное, направление стрельбы и реальное расстояние от мечети до ближайших позиций ВС Украины, которое составляет 5,5 км, а также максимальную дальность стрельбы миномета калибром 82 мм (4 км) и существующее рассеивание при стрельбе, можно сделать вывод о том, что попасть 4-мя минами в купол мечети технически невозможно», – подчеркнули в СЦКК.

Там добавили, что «есть основания утверждать, что очередной обстрел был заблаговременно спланирован, когда в мечети находилось большое количество людей».

Украинская сторона СЦКК считает, что обстрелом НВФ в очередной раз пытались дискредитировать ВСУ перед населением Донбасса.

Напомним, в неподконтрольном украинской власти Донецке снаряд попал в здание мечети Ахать Джами, которая находится в Куйбышевском районе.

Читайте также: