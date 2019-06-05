В Лисичанске выявили нелегальную АЗС. Новости

В районе проведения операции Объединенных сил проводятся мероприятия по противодействию нелегальной работе автозаправочных станций, одну из таких АЗС выявили в Лисичанске (Луганская обл.). Об этом сообщает пресс-центр ООС.

«В ходе отработки автозаправочных станций и автогазозаправочных пунктов, действующих на территории Луганской области, установлен факт реализации горюче-смазочных материалов на АЗС в городе Лисичанск Луганской области без соответствующих разрешительных документов», – говорится в сообщении.

«Изъято около 15 тонн горюче-смазочных материалов (сжиженный газ, бензин, дизельное топливо) на общую сумму более 400 тыс. грн и оборудование на сумму 1 млн грн. Всего из незаконного оборота изъято товарно-материальных ценностей в сумме 1 млн. 407 тыс. грн», – сообщили в пресс-центре ООС.

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