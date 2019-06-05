На КПВВ «Марьинка» мужчина пытался дать взятку пограничнику. Новости

Жителю Краматорска сообщено о подозрении в предложении взятки работнику Государственной пограничной службы Украины на КПВВ «Марьинка». Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«3 июня во время пересечения КПВВ "Марьинка", расположенного на автодороге Донецк – Запорожье, мужчина предоставил пограничникам пассажирскую таможенную декларацию о пересечении границы Украины без разрешения уполномоченных должностных лиц Государственной пограничной службы Украины», – говорится в сообщении.

«Услышав предупреждение об административной ответственности за совершенное правонарушение, злоумышленник с целью беспрепятственного перехода через линию разграничения предложил сотруднику отдела пограничной службы "Марьинка" Краматорского пограничного отряда Донецко-Луганского регионального управления Государственной пограничной службы Украины неправомерную выгоду в размере 2 000 рос. руб.», – сообщили в прокуратуре.

Об инциденте пограничник сообщил сотрудникам Национальной полиции Украины. В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.