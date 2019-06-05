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Ситуация в пунктах пропуска днем 5 июня. Новости

Ситуация в пунктах пропуска днем 5 июня

ДН

05.06.19 14:39dnews.dn.uaНовости

Фото: Госпогранслужба Украины

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 5 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Татьяна: «13:22. "Каргилл" в Украину льгота примерно 30 машин, обычная 50-60. На въезд в ДНР очень много машин».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Виктория: «12:19. Новотроицк / Еленовка основная на втором туалете. В Украину»;
  • «Erie»: «13:16. Еленовка 40 общей, 15 льготы».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

  • Марина: «10:55. Пищевик – 5 машин в сторону Куликово»;
  • Владлен: «11:36. Гнутово. В Мариуполь стою 3 часа до первого шлагбаума. Движения почти нет. Из Мариуполя машины не едут»;
  • Алексей: «13:58. Пищевик в Донецк 25 машин. Только подъехал. Была протяжка машин 15».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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