Летний маршрут: На Донетчине запустили дополнительный скорый поезд. Новости

Из Донецкой области на летний период назначено курсирование дополнительного скорого поезда по маршруту Покровск – Новоалексеевка. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-служба регионального филиала АО «Укрзализныця» «Донецкая железная дорога».
«Вниманию пассажиров! Летний маршрут! С целью обеспечения перевозки пассажиров в летний период назначается курсирование дополнительного скорого поезда Покровск – Новоалексеевка № 215/216, ежедневно с 1 июня по 31 августа», – говорится в сообщении.
Так, отправление поезда из Покровска – в 08:29. Прибытие в Новоалексеевку – в 14:35.
В обратном направлении поезд будет отправляться из Новоалексеевки в 15:25. Прибытие в Покровск – 22:10.
Кроме того, как сообщается, в связи с назначением ежедневного дополнительного поезда № 215/216 Покровск – Новоалексеевка с 1 июня меняется расписание пригородного поезда № 6150 Чаплино – Покровск. Отправление со ст. Чаплино в 21:18 (вместо 21:08).
Напомним, для пассажиров «Укрзализныци» работает круглосуточный контактный центр.
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