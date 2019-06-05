Бюджетникам на Донбассе увеличили зарплату. Новости

В Украине установлена ​​надбавка за работу с особыми условиями труда работникам бюджетных учреждений, расположенных в населенных пунктах на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Так, 5 июня 2019 года принято постановление Кабинета министров Украины «О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 5 сентября 2018 № 708».

«Указанным постановлением установлена ежемесячная надбавка за работу с особыми условиями труда в предельном размере 50% должностного оклада работникам государственных и коммунальных учреждений, учреждений, организаций, которые финансируются из бюджета и размещены в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения», – говорится в сообщении.

Как отмечается, данное решение действует «на период до завершения осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях».