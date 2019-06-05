В Мариуполе детей на пляж возит «инклюзивный» троллейбус (Фото). Новости

Сегодня, 5 июня, в Мариуполе (Донецкая обл.) специальный троллейбус для детей с особыми образовательными потребностями провел первый рейс. Около 40 детей доставили на специализированный пляж Азовского побережья. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Троллейбус будет курсировать все лето 2 раза в неделю – по средам и пятницам. Он оборудован специальным пандусом. Начинает движение в 9:00 с остановки «23 МКР». Далее движется вдоль проспекта Строителей и останавливается на заранее известных остановках. Количество желающих и нужные остановки по движению транспорта заранее формируются подразделением департамента социальной защиты.

По словам начальника отдела безопасности и организации движения КП «МТТУ» Василия Малярчука, данный маршрут разрабатывали с целью создать жителям комфортные условия для поездок на море. «Направление проложено в ответ на запрос руководителей детских молодежных организаций детей с инвалидностью. Он максимально захватывает Центральный и Приморский районы. Конечная остановка – специально оборудованный пляж. В час дня троллейбус развозит детей в обратном направлении», – сказал он.

По информации пресс-службы, дети положительно реагируют на удобный транспортный маршрут. Для многих из них он стал единственной возможностью добраться на море. «Я очень люблю смотреть на море и очень счастлива приехать сюда. Мы приехали вместе с друзьями, хотя редко видимся. А так нас всех вместе собрал троллейбус», – поделилась пассажирка Диана Горуненко.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе начал курортный сезон пляж для людей с инвалидностью. Это единственный в Украине пляж, где маломобильные люди могут без проблем достичь воды и насладиться купанием в море. Он оборудован бетонными дорожками, раздевалкой, душевой и туалетом. На территории находится специализированная детская площадка.​

Читайте также: