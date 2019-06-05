На Луганщине исследуют ситуацию и намерения переселенцев. Новости

В Луганской области проводится исследование ситуации и намерений внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-служба Главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области.

Так, на этой неделе, с 5 по 7 июня, в офисе Норвежского совета по делам беженцев проводится рабочая встреча по вопросам профилирования ВПЛ. В ней участвовала заместитель начальника ГУ ПФУ в Луганской области Эвелина Приймак. «Встреча проходит при участии представителей Международной организации "Общая служба по профилированию" (JIPS) с целью разработки методологии, критериев, индикаторов и основных этапов исследования ситуации и намерений внутренне перемещенных лиц Луганской области. Исследование ситуации вокруг ВПЛ – первый шаг на пути оказания им поддержки и решения неотложных вопросов», – говорится в сообщении.

Как сообщается, исследование будет сосредоточено в первую очередь на намерениях ВПЛ, таких как:

жилье;

земля и собственность;

доступ к документам;

возможность получать социальные выплаты и пенсии;

наличие средств к существованию и возможности трудоустройства;

а также возможная дискриминация, связанная с фактом перемещения.

«Участники встречи рассмотрят ключевые проблемы, с которыми сталкиваются переселенцы, а также возможности органов власти по их решению, что позволит более эффективно оказывать помощь при решении вопросов ВПЛ. Также будут обсуждаться технические вопросы проведения исследования ситуации, определено течение исследования и ожидаемые результаты», – подытожили в ведомстве.