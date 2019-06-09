Врач имеет право: В каких случаях доктор может отказаться от ведения пациента. Новости

В Украине у каждого врача есть право на отказ от дальнейшего ведения пациента. Но пациент ни при каких обстоятельствах не может остаться без медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Так, врач имеет право отказаться от ведения пациента, если:

1. Пациент не выполняет медицинских предписаний и при этом ничего не угрожает жизни пациента или здоровью людей, которые его окружают. Все нарушения должны быть зафиксированы и задокументированы, а удовлетворительное состояние здоровья пациента подтверждено. Например, если пациент нарушает назначенный режим, врач должен обязательно фиксировать в карте, листе нетрудоспособности, другой медицинской документации вид нарушения – несвоевременная явка на прием, алкогольное, наркотическое, токсическое опьянение во время лечения, выход на работу без разрешения врача, «бегство» из стационарного лечения и тому подобное.

2. Пациент нарушает правила внутреннего распорядка учреждения здравоохранения и при этом ничего не угрожает жизни пациента или здоровью людей, которые его окружают. Так же, как и в предыдущем случае, все нарушения должны быть зафиксированы и задокументированы, а удовлетворительное состояние здоровья пациента подтверждено.

Как сообщается, правила внутреннего распорядка являются локальными актами учреждений здравоохранения. Их утверждает главный врач. Эти правила определяют права и обязанности пациента при обращении за медицинской помощью и пребывания в больнице. Чаще всего правила включают такие простые вещи, как запрет курения в медучреждении, соблюдение режима тишины и пр. Правила должны быть в свободном доступе – чаще всего их размещают на досках объявлений в медучреждениях.

Важно: врач не несет ответственности за здоровье пациента, если тот отказывается от медицинских предписаний или нарушает установленный для него режим.

Кроме того, если врач или медучреждение не может обеспечить соответствующее лечение (нет нужного оборудования, отделения, профиль врачей не соответствует заболеванию), врачи должны рекомендовать пациенту обратиться в медучреждение, где он получит необходимую медицинскую помощь, либо направить в такое медучреждение.

Когда врач не может отказать пациенту в оказании медицинской помощи

«Пациенты, которые на самом деле нуждаются в медицинской помощи, должны ее получить. В неотложных случаях, когда есть реальная угроза жизни человека, медики могут и должны оказывать такую ​​помощь без согласия пациента или его законного представителя», – подчеркивают в Минздраве.

Врач не может отказать в предоставлении медицинской помощи пациенту, если знает:

что такой отказ может привести к тяжелым последствиям для пациента (нарушение карается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или общественными работами на срок до 200 часов, или исправительными работами на срок до 2 лет);

что такой отказ может привести к смерти пациента или иным тяжелым последствиям (наказывается ограничением свободы на срок до 4 лет или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового).

Так же наказывается ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником (Уголовный кодекс Украины, статьи 139, 140).

Когда семейный врач, терапевт или педиатр может отказать в принятии декларации

Кроме общих норм закона, работу врачей ПМП регламентирует также приказ МЗ Украины от 19.03.2018 № 503 «Об утверждении Порядка выбора врача, оказывающего первичную медицинскую помощь, и формы декларации о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь». Согласно ему, врач ПМП может отказаться от дальнейшего ведения пациента, если тот не выполняет медицинских предписаний или правил внутреннего трудового распорядка поставщика ПМП. Но только при условии, что это не будет угрожать жизни пациента и здоровью населения.

Приказ Минздрава № 503 также определяет, что врач может отказаться подписывать декларацию с пациентом, если у врача уже есть оптимальное количество деклараций. Для терапевта – это 2 тысячи деклараций, семейного врача – 1 800, педиатра – 900.

С января 2019 года все врачи имеют техническую возможность заключать декларации больше оптимального количества. Для таких деклараций вводятся корректирующие коэффициенты. «Национальная служба здоровья Украины рекомендует руководителям медучреждений локальными приказами определять, какие лимиты у их врачей, ведь у каждого учреждения своя ситуация с пациентами, условиями работы и тому подобное. Оптимальный объем практики – основание для отказа в принятии декларации», – говорится в сообщении.

Врач не имеет права отказывать пациенту в принятии декларации:

из-за места регистрации : пациент имеет право выбрать врача, который предоставляет ПМП, независимо от зарегистрированного места жительства;

: пациент имеет право выбрать врача, который предоставляет ПМП, независимо от зарегистрированного места жительства; из-за места жительства в другом селе/​​городе/районе/области : фактическое место проживания не имеет значения при подписании декларации, хотя врач может обратить внимание пациента на возможные проблемы в логистике, поскольку к медикам пациенты обращаются не только за медицинской помощью, но и за справками, направлением к другим специалистам и тому подобное;

: фактическое место проживания не имеет значения при подписании декларации, хотя врач может обратить внимание пациента на возможные проблемы в логистике, поскольку к медикам пациенты обращаются не только за медицинской помощью, но и за справками, направлением к другим специалистам и тому подобное; из-за возраста, пола, социального статуса, материального положения или других характеристик пациента (исключение составляют случаи, когда с педиатром хотят подписать декларации взрослые или наоборот – родители хотят подписать декларацию для ребенка с терапевтом);

(исключение составляют случаи, когда с педиатром хотят подписать декларации взрослые или наоборот – родители хотят подписать декларацию для ребенка с терапевтом); из-за истории болезни пациента : люди, имеющие хронические или иные заболевания, подписывают декларации на равных условиях. Другое противоречит не только нормативно-правовым актам, но и этическому кодексу врача;

: люди, имеющие хронические или иные заболевания, подписывают декларации на равных условиях. Другое противоречит не только нормативно-правовым актам, но и этическому кодексу врача; из-за того, что у человека нет паспорта : чтобы подписать декларацию о выборе врача, любой человек, который на законных основаниях находится на территории Украины, может подать один из документов: временное удостоверение гражданина Украины; вид на жительство в Украине; удостоверение беженца; удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите;

: чтобы подписать декларацию о выборе врача, любой человек, который на законных основаниях находится на территории Украины, может подать один из документов: временное удостоверение гражданина Украины; вид на жительство в Украине; удостоверение беженца; удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите; из-за того, что человек является временно перемещенным лицом : для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) нет никаких препятствий, чтобы подписать декларацию с выбранным врачом, независимо от места регистрации. Если вы имеете паспорт гражданина Украины, никакие дополнительные справки, кроме индивидуального налогового номера, не нужны (справка ВПЛ не требуется).

Где закреплено право на отказ от ведения пациента. Право на отказ от ведения пациента регулируется следующими законами и нормативно-правовыми актами:

Основы законодательства Украины о здравоохранении: Закон Украины от 19.11.1992 г. [статьи 34 (ч. 3, 4), 38, 43 (ч. 2)]. Приказ МЗ Украины от 19.03.2018 № 503 «Об утверждении Порядка выбора врача, оказывающего первичную медицинскую помощь, и формы декларации о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь». Инструкция о порядке заполнения листка нетрудоспособности, утвержденная приказом Министерства здравоохранения Украины, Министерства труда и социальной политики Украины, Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности, Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины 03.11.2004 N 532/274 / 136-ос / 1406. Уголовный кодекс Украины (ст. 139, 140). Гражданский кодекс Украины (ст. 284, ч. 5).

Напомним, все медицинские и немедицинские данные о пациенте являются медицинской тайной. В то же время существуют четко определенные законом ситуации, когда медики не только могут, а должны предоставлять информацию о пациенте.

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