Без пересадок за 6 часов: Как жители Донетчины добираются к Черному морю (Видео). Новости

Из Донецкой области на Черноморское побережье теперь можно добраться без пересадок. Так, из Покровска (до переименования – Красноармейск) на Херсонщину отныне ежедневно ходит поезд.

Новый железнодорожный маршрут «Покровск – Новоалексеевка» работает с 1 июня. Уже сейчас пассажиров на поезд предостаточно. «Нужен. Потому что летом люди путешествуют часто», – говорит пассажирка Нина.

«Конечно, рады, сейчас попробуем новый маршрут», – добавляет пассажирка Наталья.

Покровчанка Любовь едет в направлении Херсона к родственникам и на отдых. «Удобней будет ехать на юг нам, на море, на Арабатскую стрелку. На Кирилловку и в Херсонскую область отдыхать», – поделилась она.

Путь длится 6 часов. По дороге – Межевая, Запорожье и Мелитополь. Стоимость билета в плацкартном вагоне составляет 168 грн, в купейном – почти 426 грн. «Не так дорого это все. Удобно, быстро», – считает пассажир Николай.

Ранее пассажирам приходилось ехать в этом направлении с пересадками и за большие деньги. «Мы за маршрутку переплачивали, по 600 гривен платили, а сейчас 150 гривен. Конечно, удобно. Пусть его не отменяют», – говорит пассажирка Ирина.

В «Укрзализныце» говорят, что этот маршрут будет до конца лета. «Поезд курсирует ежедневно с составом 6 вагонов. Цель назначения поезда – дать возможность жителям Донбасса приезжать на побережья Херсонской области», – сообщил директор департамента пассажирских перевозок в дальнем сообщении АО «Укрзализныця» Александр Красноштан.

А местные чиновники тем временем ведут переговоры, чтобы увеличить количество железнодорожных сообщений со станции Покровск. «До Одессы, Трускавца и Львова. Потому что большие пассажиропотоки и людям неудобно ездить на другие станции», – сказал Покровский городской голова Руслан Требушкин.

Напомним, скорый поезд № 215/216 отправляется из Покровска в 08:29, в обратном направлении из Новоалексеевки – в 15:25.

Источник: ТК «Донбасс»

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