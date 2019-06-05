В селе на Луганщине открыли отремонтированный стадион (Фото). Новости

В селе Гончаровка (Сватовский р-н, Луганская обл.) 4 июня состоялось торжественное открытие стадиона Сватовского районного коммунального учреждения оздоровления и отдыха «Гончаровский». Об этом сообщает пресс-служба Управления молодежи и спорта Луганской облгосадминистрации.

Стадион ремонтировался за средства Государственного фонда регионального развития и районного бюджета в течение 2018-2019 годов. Общая сумма финансирования составила 2,7 млн грн, из них 2 млн грн – средства госбюджета, 612 тыс. грн – средства местного бюджета.

После завершения церемонии открытия стадиона в товарищеском футбольном матче встретились команды Сватовского отдела полиции и села Гончаровка. По итогам соревнования победу одержала команда правоохранителей.