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В селе на Луганщине открыли отремонтированный стадион (Фото). Новости

В селе на Луганщине открыли отремонтированный стадион (Фото)

05.06.19 16:24dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба Управления молодежи и спорта Луганской облгосадминистрации

В селе Гончаровка (Сватовский р-н, Луганская обл.) 4 июня состоялось торжественное открытие стадиона Сватовского районного коммунального учреждения оздоровления и отдыха «Гончаровский». Об этом сообщает пресс-служба Управления молодежи и спорта Луганской облгосадминистрации.

Стадион ремонтировался за средства Государственного фонда регионального развития и районного бюджета в течение 2018-2019 годов. Общая сумма финансирования составила 2,7 млн грн, из них 2 млн грн – средства госбюджета, 612 тыс. грн – средства местного бюджета.

После завершения церемонии открытия стадиона в товарищеском футбольном матче встретились команды Сватовского отдела полиции и села Гончаровка. По итогам соревнования победу одержала команда правоохранителей.

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