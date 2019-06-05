На Донетчине 9-летний мальчик попал под колеса грузовика. Новости

В Дружковке 9-летний мальчик неожиданно выбежал на проезжую часть и попал под колеса грузовика. Ребенок получил ушибы локтя и локтевого сустава. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-служба Дружковского отделения Краматорского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что около 9 утра медики сообщили правоохранителям о том, что в больницу доставлен мальчик 2010 года рождения, который попал в ДТП.

«Стало известно, что в это время мальчик направлялся в школьный лагерь. Самостоятельно приехав на остановку на автобусе, парень поспешил пересечь проезжую часть дороги выбежав между двумя автобусами. В результате попал под колеса грузового автомобиля», – рассказали в полиции.

В пресс-службе также отметили, что на место происшествия приехали родители мальчика и повезли сына в больницу, «не имея никаких вопросов к водителю».

«Чтобы установить всех участников дорожно-транспортного происшествия правоохранители начали поиски автомобиля причастного к аварии, зная только его цвет. В течение суток транспортное средство удалось установить, а вместе с ним и водителя. Им оказался житель Краматорска 1962 года, который работает поставщиком товаров в магазины Дружковки», – сообщили в полиции.

В отношении водителя сотрудниками сектора реагирования патрульной полиции составлен административный протокол по ст. 122-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях (оставление места дорожно-транспортного происшествия), а в отношении родителей протокол по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).