Экологические последствия: В Красном Кресте напомнили об угрозах из-за боевых действий на Донбассе. Новости

На Донбассе в избытке есть угольные шахты, склады ядовитых отходов, аммиакохранилища, объекты химической промышленности. А в условиях ведения боевых действий эти объекты подвергаются значительно большим рискам, чем в мирное время. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-служба представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине на странице организации в Facebook.

«Негативные экологические последствия в случае повреждения таких объектов будут ощутимы не только на Донбассе, но и далеко за пределами региона. Это загрязнение воздуха, водоемов и грунтовых вод опасными химическими веществами», – говорится в сообщении.

Так, по случаю Всемирного дня охраны окружающей среды, в МККК напоминают, что объекты, которые составляют потенциальный риск для окружающей среды, находятся под защитой международного гуманитарного права. «Они не должны становиться мишенями при ведении боевых действий, стороны конфликта должны избегать размещения своих позиций у таких объектов, ведь от этого зависит здоровье и жизнь миллионов людей», – отмечается в сообщении.

Напомним, что боевые действия на Донбассе угрожают серьезной экологической катастрофой не только Украине, но и всей Европе.

Как сообщалось ранее, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ (МинВОТ) создана интерактивная база, в которую вносятся потенциально опасные для экологии объекты, расположенные на Донбассе. В эту базу уже внесены 177 проектов.

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