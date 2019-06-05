На Донетчине молодежь и переселенцы могут получить гранты. Дедлайн – 31 декабря. Новости

Датский совет по делам беженцев (Danish Refugee Council, ДСБ) и Мариупольский союз молодежи начинают новый проект «EU4Youth», направленный на создание возможностей получения доходов и трудоустройства для молодых внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и молодежи, пострадавшей от конфликта в Украине, путем поддержки микробизнеса, сельскохозяйственных инициатив, самозанятости и профессионального образования. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-служба ДСБ.

Так, если у вас есть бизнес-идея, требующая покупки оборудования и материалов, то подайте заявку на грант на создания нового, восстановление или расширение существующего микробизнеса. Программа предусматривает предоставление 150 микро-грантов, средний размер которых составляет 830 евро.

Если хотите освоить новую специальность или получить новые профессиональные навыки, то подать заявку необходимо на грант обучение. В рамках программы будет выделено 100 грантов, средний размер которых составляет 375 евро.

Участниками программы могут стать:

внутренне перемещенные лица и лица, пострадавшие от конфликта в Украине,

в возрасте от 18 до 35 лет включительно,

зарегистрированные и проживающие на подконтрольной Украины территории Донецкой области.

Подать заявку можно по ссылке.

Прием заявок до 31.12.2019. Заявки будут обрабатываться по мере поступления.