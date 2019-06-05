Кабмин облегчил въезд детей на неподконтрольный Донбасс. Новости

Кабинет министров Украины сегодня, 5 июня, упростил въезд на неподконтрольные украинской власти территории для граждан, которые не достигли 16-летнего возраста. Соответствующие документы есть в распоряжении «РБК-Украина».

Таким образом, лица, которые покинули неподконтрольные территории для оформления документов, могут вернуться обратно при наличии справки от территориальных органов Государственной миграционной службы.

Также украинцы в возрасте до 16 лет смогут пересекать КПВВ и без паспорта при наличии свидетельства о рождении и сопровождающего с документами. Если сопровождающего не будет, подростком займется полиция, которая передаст его органам опеки.

Напомним, что с 1 июня и в течение всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные мероприятия во всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения операции Объединенных сил будут осуществляться с 06:00 до 20:00.