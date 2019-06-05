В порту Мариуполя запустят самый мощный на Азовском море зерновой терминал. Новости

В Мариупольском морском торговом порту первую очередь зернового перегрузочного терминала запустят до сентября. Об этом сообщил заместитель директора по экономике и финансам Мариупольского порта Эдуард Есаян.

По его словам, новый зерновой терминал станет самым мощным на Азовском море. «В сентябре мы начнем перегрузку зерна нового урожая и уже имеем договоренности с сельхозпроизводителями в этом», – сказал Есаян.

Он отметил, что мощность первой очереди терминала составляет 1 млн тонн.

Вторую линию, которая имеет аналогичную мощность, планируется запустить в 2020-21 годах, но сегодня возник вопрос поиска финансирования ее строительства.

Напомним, Кабинет министров 11 января 2018 года утвердил скорректированный проект строительства специализированного перевалочного комплекса зерновых грузов на территории Мариупольского порта. Строительство терминала внесено в план развития порта до 2020 года. Проект предусматривает строительство 10 силосов емкостью по 5,7 тыс. тонн, двух оперативных силосов по 500 тонн, пограничной галереи, сырьевой лаборатории, станции разгрузки автомобильного и железнодорожного транспорта.

Источник: AgroTimes

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